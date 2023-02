Rugby, Italia-Francia è il match dell'emergente Capuozzo

Il talentuoso esterno del Tolosa cerca la riconferma: "Siamo l'outsider del Sei Nazioni, ma non ci poniamo limiti".

02-02-2023 11:48

Dopo un 2022 da protagonista (l’estremo è stato premiato tra le migliori promesse internazionali), Ange Capuozzo vuole riconfermarsi e la prima sfida è anche emozionale, perché la Francia gli ha dato i natali (Grenoble) e in Francia gioca (Tolosa): “È un momento importante, non solo come giocatore ma anche come persona, c’è tutta la mia storia in questa partita. Sono felice di questa opportunità e farò di tutto per essere in campo domenica, sono felice di incontrare sul campo qualche compagno di squadra, abbiamo cominciato a prenderci in giro” spiega ai canali ufficiali della Fir.

C’è la determinazione a fare bene, senza essere vittima della pressione: “Dobbiamo ricordarci che in questo Sei Nazioni siamo una Nazionale outsider, abbiamo ancora margini di crescita verso il Mondiale di settembre: non siamo qui per dare solo spettacolo, ma per ottenere il massimo. Scendiamo in campo per provare a vincere e mostrare la nostra migliore versione, sappiamo di poterlo fare in ogni partita, ma è difficile fissare un traguardo numerico da ottenere, il presidente ha detto che l’obiettivo sono due vittorie, ma in realtà giocheremo per vincere qualunque incontro. Chi lo sa, magari riusciremo a fare ancora meglio”.