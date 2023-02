Rugby, Riccioni: "Siamo cresciuti ma possiamo fare di più"

L'Azzurro ha commentato il ko contro l'Inghilterra nel Sei Nazioni

12-02-2023 18:19

Bilancio a due facce per l’Italia dopo la partita contro l’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni: gli Azzurri hanno sofferto come non mai nel primo tempo, ma sono decisamente migliorati nella ripresa chiudendo con onore la sfida.

“Possiamo fare meglio di così, lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Possiamo mettere sotto pressione chiunque, dobbiamo imparare da queste partite. Se prendiamo il risultato di due anni fa, capiamo quanto siamo cresciuti. Hanno giocato con molta foga i primi 20′, forse qualche episodio arbitrale contro ma non è una scusa. Dobbiamo lavorare per l’Irlanda, affrontiamo la favorita e non vediamo l’ora di giocare”, ha spiegato Riccioni.

Così Ruzza: “Nel primo tempo abbiamo avuto un inizio lento, abbiamo avuto problemi con la disciplina. Loro erano sempre nei 22, diventa difficile contrastarli. Ci siamo disuniti e trovati in difficoltà nelle fasi statiche. Nella ripresa siamo tornati e abbiamo fatto due belle mete. In questi stadi i primi 20′ sono troppo importanti e li abbiamo concessi a loro”.