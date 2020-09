Rui Costa: "Cavani non può chiedere così tanto"

Il direttore sportivo del Benfica, Manuel Rui Costa, ai microfoni della tv ufficiale del club portoghese ha spiegato così il mancato arrivo di Edinson Cavani: “Noi abbiamo fatto il nostro. Voleva 10 milioni di ingaggio e per noi non è sostenibile. Siamo arrivati a 7 milioni. Un giocatore di quasi 34 anni non può chiedere quelle cifre”.

“Sei il più forte del mondo e l’hai dimostrato sul campo? Ok, 10 milioni, perché sei Messi o Ronaldo. Ma il resto deve adeguarsi,con stipendi sostenibili per le società. Il mondo del calcio deve darsi una bella ridimensionata”.

OMNISPORT | 05-09-2020 14:29