Giudice sportivo: Napoli in emergenza per le squalifiche di Mario Rui e Rrahmani, Milan senza Thiaw nel derby

Mastrandrea ha sanzionato entrambi gli azzurri con una giornata di stop: Calzona è nei guai. Il difensore tedesco salta la sfida con l’Inter, il Torino perde Juric col Frosinone.

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sarà emergenza difesa per il Napoli nella gara di Empoli di sabato: il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha infatti squalificato per una giornata gli azzurri Mario Rui e Rrahmani. Il Milan non potrà contare su Thiaw nel derby con l’Inter: un turno di stop per il tedesco.

Giudice sportivo: Napoli, un turno di stop per Mario Rui e Rrahmani

Il Napoli scopre di essere in emergenza in difesa in vista della gara di sabato 20 aprile ad Empoli. Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha infatti comminato una giornata di squalifica agli azzurri Mario Rui e Amir Rrahmani: il portoghese era stato espulso nel finale della partita pareggiata domenica contro il Frosinone, il centrale kosovaro, diffidato, era invece stato ammonito. Oltre ai due squalificati il tecnico Calzona potrebbe ritrovarsi costretto a fare a meno di Mathias Olivera e Juan Jesus, entrambi in condizioni fisiche precarie.

Milan senza Thiaw nel derby con l’Inter

Cattive notizie dal giudice sportivo anche per il Milan, che nel derby dovrà fare a meno del suo difensore più esplosivo sul piano atletico: Malick Thiaw era diffidato e l’ammonizione rimediata contro il Sassuolo gli impedirà di scendere in campo contro l’Inter nella sfida di lunedì 22 aprile.

Mastandrea ha fermato per un turno anche Jean Akpa Akpro del Monza, Pontus Almqvist del Lecce, Lassana Coulibaly della Salernitana e Samuele Ricci del Torino.

Torino: nuova giornata di squalifica per Juric

Nuovo turno di squalifica anche per Ivan Juric, tecnico del Torino, espulso al 40’ della partita con la Juventus per essere entrato in campo e aver protestato contro l’arbitro. Juric non potrà sedere sulla panchina granata nella partita di domenica contro il Frosinone.

Tra le ammende, infine, da segnalare i 5mila euro di multa comminati al Lecce per lancio di petardi e un fumogeno da parte dei propri tifosi. Solo 1.500 euro di ammenda, invece, al Verona per il lancio di alcuni bicchieri di plastica.