Russell: "Non siamo competitivi come speravamo"

10-06-2022 20:41

George Russell è deluso dopo le prove libere a Baku: “È stata una giornata difficile e chiaramente non siamo così competitivi come speravamo. È una pista difficile questa, bisogna avere tutto sotto controllo. Ferrari e Red Bull sembrano leggermente superiori, al momento hanno un’auto migliore”.

Il settimo posto non soddisfa Russell, che aggiunge: “Con l’effetto suolo siamo incollati al terreno e non è facile tenere la vettura. Non so cosa riserverà il futuro per quest’era di auto, serviranno delle discussioni in merito, anche se in ogni caso siamo tutti nella stessa condizione”.