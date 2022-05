Russell: "Siamo migliorati ma Red Bull avanti"

20-05-2022 22:48

La Mercedes ha fatto importanti passi in avanti nelle libere di Barcellona, anche se George Russell tira per ora il freno: “A Miami il venerdì eravamo i più veloci, poi in qualifica siamo tornati indietro. Oggi siamo secondi, ed è positivo. La macchina sta reagendo in modo diverso. Abbiamo limiti diversi, stavolta. Sicuramente non c’è il porpoising sul rettilineo, e certamente è una buona notizia, ma ogni tanto lo riscontriamo in curva e dobbiamo adeguarci a questo”.

La Red Bull resta davanti al momento: “Loro sono il team con cui fare i conti al momento. Spingere in qualifica? Non penso che saremo così lontani dal vertice come a Miami. Ma bisogna anche vedere con le mappature diverse, anche perché Ferrari e Red Bull spingeranno al massimo domani in qualifica. Il quadro potrebbe essere diverso da quello delle settimane precedenti. Inoltre abbiamo visto come il degrado della gomma sia stato enorme per tutti”.

