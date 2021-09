Russell "spaventa" Bottas: "So dove correrò l'anno prossimo"

L’annuncio dell’addio alle corse di Kimi Raikkonen sembra poter aprire un piccolo domino nel mercato piloti della Formula 1 in vista del 2022.

In Alfa Romeo potrebbe infatti esserci una staffetta tutta finlandese con l’arrivo di Valtteri Bottas al posto di ‘Iceman’, mentre in Mercedes approderebbe “il predestinato” George Russell, attualmente alla Williams.

La Mercedes non ha ancora fatto annunci ufficiali, ma potrebbe avere informato le parti in causa circa la decisione su chi affiancherà Lewis Hamilton nella prossima stagione.

Così mentre Bottas ha rivelato di “ambire a un contratto pluriennale” (che difficilmente gli verrà offerto dalla Mercedes, dove pure il finlandese può contare sui favori e l’amicizia dello stesso Hamilton), a tre giorni dal Gp d’Olanda lo stesso Russel ha rilasciato dichiarazioni piuttosto sibilline:

“So dove guiderò l’anno prossimo – ha dichiarato Russell, citato da ‘Autosport’, nella conferenza stampa di Zandvoort – Non starò qui seduto a mentire senza dire la verità. La verità è che non c’è nulla da annunciare, ma, come ho detto, sono a conoscenza della situazione in cui correrò l’anno prossimo e sono stato informato prima di Spa, poco prima di Spa”.

E chissà che quel secondo posto in qualifica in Belgio, poi restato tale nella strana domenica delle Ardenne con un Gp di due giri, non sia stato figlio dell’entusiasmo per la promozione appena comunicata…

OMNISPORT | 02-09-2021 17:45