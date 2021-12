Ruzzier contento di aver scelto la Virtus: “Sfida che mi sta stimolando molto”

21-12-2021 13:33

Autore di 9 punti e 2 assist nel derby contro la Fortitudo, Michele Ruzzier sente che l’esperienza in maglia Virtus si sta rivelando positiva e formativa sotto molto punti di vista.

Il playmaker ex Cremona, come lui stesso ha confidato, sta migliorando parecchio il suo gioco e, in più, sta apprezzando oltremodo l’ambiente di lavoro bianconero.

“La vivo come una sfida che mi sta piacendo e stimolando molto. Quando ho scelto la Virtus sapevo a cosa sarei andato incontro” ha confermato il classe 1993 a LBA.

“All’inizio ho fatto un po’ di fatica, com’è normale che sia quando si approccia un’esperienza nuova e così diversa dalle precedenti. Però sento di star migliorando molto e questo è possibile anche grazie al lavoro che svolge il nostro staff tecnico che facilita la mia comprensione in merito a come devo muovermi in campo, quali sono le richieste del coach e che tipo di scelte fare in attacco” ha proseguito Ruzzier.

“Se riesco a farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa forse è proprio perché arrivo meglio preparato ad entrare in campo grazie al lavoro svolto non solo da me, ma da tutta l’organizzazione. Si comprende il blasone di un Club come la Virtus proprio da come noi atleti veniamo accompagnati alla partita: si presta massima attenzione a tutto, dai micro dettagli che emergono dalle analisi dei video, fino ad arrivare al macro, con i comfort che non mancano nemmeno quando dobbiamo viaggiare in trasferta” ha spiegato il nativo di Trieste.

