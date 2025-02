Rybakina e la squalifica di Vukov: il caso che imbarazza la WTA, le rivelazioni sugli abusi e le voci di una storia d’amore

La WTA ha confermato di aver sospeso il tecnico Stefano Vukov senza però fornire ulteriori dettagli: la kazaka continua a difenderlo ma arriva anche l’attacco dell’ex coach di Serena Williams

Quello di Elena Rybakina è un caso che rischia di creare molto imbarazzo alla WTA. Da una parte la squalifica al suo allenatore Stefano Vukov, accusato di avere nei suoi confronti un atteggiamento tossico, dall’altro la posizione della kazaka che continua a difenderlo a spada tratta; in mezzo voci e rivelazioni che rendono la situazione sempre più complicata.

La squalifica della WTA

Dopo le prime voci è arrivata la conferma. La WTA ha comunicato infatti la sospensione provvisoria per Stefano Vukov senza però rilasciare ulteriori dettagli sulla durata e sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione. Il tecnico continuerà a seguire Elena Rybakina ma non potrà partecipare ai tornei in quanto non gli sarà possibile ricevere accrediti o avere l’accesso sui campi di allenamento.

Gli abusi su Elena e la difesa della Kazaka

Se dalla WTA non arrivano ulteriori rivelazioni su quanto sia avvenuto dietro le quinte, le accuse restano molto serie e sono riportare in un documento firmato dalla direttrice generale del WTA Tour, Portia Archer che rivela come Vukov si riferiva alla kazaka dandole della stupida o sottolineando “senza di me saresti ancora a raccogliere le patate in Russia”. Dal canto suo Elena continua a difendere il suo allenatore: “Quando scendo in campo cerco di pensare solo a come devo giocare ma non sono d’accordo con molte delle cose che fa la WTA riguardo il mio rapporto con Stefano. Non ho mai fatto reclami o cose del genere. Ho sempre detto che non mi ha mai maltrattato”. Una situazione che ora riguarda anche l’italiano Davide Sanguinetti entrato a far parte del team come allenatore.

Le voci su una presunta relazione

Il caso di Elena Rybakina sta facendo discutere il mondo del tennis, una situazione nella quale c’è stato l’intervento della WTA che però rischia di non essere risolutivo. Nonostante le tanti rivelazioni che sono venute a galla negli ultimi giorni, la tennista continua a difendere Vukov e c’è chi nell’ambiente del tennis riveli che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice relazione professionale, con i due che sarebbero anche coinvolti in una relazione.

L’attacco di Rennae Stubbs

Sul caso interviene anche l’ex coach di Serena Williams, Rennae Stubbs, che nel corso di una puntata del suo podcast si lancia all’attacco: “Alcuni di noi erano a conoscenza della situazione. Sono stata anche io testimone di questo ambiente tossico. Ne ho parlato più di una volta ma c’è chi continuava a sostenere che la decisione era di Elena. E’ vero che spetta a lei decidere ma credo che la situazione che si è creata non sia salutare per lei. Per capire la situazione basta vedere che Ivanisevic è andato via dopo poche settimane, e anche il suo fitness trainer ha lasciato”.

