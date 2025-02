Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 10 febbraio 2025, si difende Paolini 4°. Crisi in evoluzione di Anna Kalinskaya

La bielorussa ancora in cima, davanti alla polacca e alla statunitense: quarta piazza per l'azzurra nel ranking aggiornato, nell'ultima settimana e che vede Jasmine ancora 4°

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Polemiche a parte, la nuova classifica WTA pubblicata oggi, 10 febbraio 2025, vede ancora inarrivabile Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking davanti alla rivale polacca Iga Swiatek. Archiviati gli Australian Open e messi via anche i tornei dell’ultima settimana (Abu Dhabi, Cluj-Napoca), il ranking femminile ha guadagnato una certa stabilità.

Qualche insidia, soprattutto alle spalle della nostra Jasmine Paolini, potrebbe consumarsi più avanti registrato l’avvicendamento Pegula-Keys. Insomma, il trio alla guida è sempre lo stesso, ma l’azione di possibile attacco dell’azzurra non è impensabile, in questa stagione, contenendo dietro di sé l’avanzata delle americane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nuova classifica WTA 10 febbraio 2025: Sabalenka 1°

The Queen Aryna Sabalenka si conferma davanti alla campionessa polacca Iga Swiatek fermata per doping mesi fa. Lo stop, ricordiamo risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: una questione chiusa i cui effetti, in termini di punti, hanno favorito, però, l’attuale supremazia della bielorussa.

Il dominio di Aryna prosegue, dunque, pur essendo stata la recente avanzata delle americane agli AO 2025 significativa (Sabalenka è stata sconfitta i finale e ha destato enormi polemiche per la vicenda, sgradevole, che l’ha investita con il suo team), ma non per il trio sul podio.

Il trono è sempre una questione tra Sabalenka, Swiatek e Gauff nonostante gli AO abbiano palesato la loro possibile vulnerabilità e la concreta occasione di avanzamento anche per la nostra Jasmine Paolini, che compare 4° nel ranking anche questa settimana, all’indomani della notte del Super Bowl con il mito Serena Williams a esibirsi nello show.

Al netto delle polemiche della vigilia, Doha potrebbe riservarci delle sorprese per due ragioni fondamentali: la prima risiede nel fatto che Paolini è l’unica azzurra in tabellone, la seconda invece è nella vincitrice in carica, Swiatek che cerca la conferma dei punti.

Dicevamo che la situazione della classifica WTA riserva qualche variazione: dopo il trio al comando, Paolini è seguita da Jessica Pegula e a seguire Madison Keys, vincitrice degli AO, mentre la cinese Zheng è stabile all’8° posizione dietro a Rybakina. Chiudono Emma Navarro e Paula Badosa.

Fonte: ANSA

Aryna Sabalenka

Paolini ancora 4°, attenzione al resto della top 10

Jasmine, al suo best ranking da quando è pro, si presenta ancora temibile sulla carta per le avversarie dirette e per l’impresa di riuscire a strappare altri punti utili all’aggressione al 3° posto.

La stella del tennis femminile dell’Italia, ospite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale è stata al centro dell’attenzione mediatica, vista l’assenza di Jannik Sinner, ma adesso deve tornare in campo.

I successi rimangono, certo, dalle Olimpiadi, alla Billie Jean King Cup 2024 e anche le Finals ma con qualche punto in più sarebbe partito l’assalto alla Gauff.

Dicevamo che dietro Paolini è ancora mini rivoluzione. Pegula, Keys, Rybakina, Zheng, Navarro e Badosa le stanno dietro a comporre il resto della top10.

Fonte: ANSA

Paolini in azione gli AO 2025

Top ten: Paolini 4°, sale Pegula

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata., Qualche variazione, invece, riguarda la parte bassa della classifica con l’aggiunta : da registrare qualche variante importante già menzionata all’indomani della conclusione degli AO 2025:

Aryna Sabalenka 8956 Iga Swiatek 8770 Coco Gauff 6538 Jasmine Paolini 5288 Jessica Pegula 4861 Madison Keys 4680 Elena Rybakina 4588 Quiwen Zheng 4095 Emma Navarro 3709 Paola Badosa 3588

Anna Kalinskaya, ranking stabile ma crollo a Singapore

Situaazione sempre più critica per Anna Kalinskaya che ormai ha visto sfumare l’effetto Sinner. Dopo Singapore, anche a Doha la tennista russa non brilla, anzi.

Il primo WTA 1000 della stagione delude i tifosi di Kalinskaya, che contrariamente a ogni pronostico esce malamente dal tabellone del torneo. La tennista russa, testa di serie numero 14 del tabellone, è stata rimontata da una coriacea Cristina Bucsa, con già due incontri sulle gambe, provenendo dalle qualificazioni. La ventisettenne spagnola ha ceduto il primo set al tiebreak ad Anna, per poi asfaltare una Kalinskaya inerme che esce con il punteggio di 6-7 7-5 6-4.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

Peccato per Anna che nel ranking aggiornato ad oggi, 10 febbraio, si trova alla 18° posizione dopo la caduta registrata nella scorsa settimana.

La tennista russa non riesce a reagire e si trova ancora una volta in evidente difficoltà, dall’inizio della stagione 2025. Dopo Brisbane, AO e Singapore anche Doha è deludente per lei che aveva toccato, lo scorso anno, il suo best ranking di sempre.