Ryder Cup, Edoardo Molinari secondo vice capitano per il 2023

30-05-2022 14:04

Nel corso della conferenza stampa del team europeo di Ryder Cup 2023, che si è svolta al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, il nostro Edoardo Molinari è stato scelto per essere il secondo vice capitano continentale per il 2023.

Lo svedese Henrik Stenson e il danese Thomas Bjorn erano già stati scelti rispettivamente come capitano e il primo dei due vice capitani, annunciati in precedenza.

Attualmente numero 262 del mondo, il best ranking di Molinari è stato un 14° posto. Questo il suo commento:

“Mi sono sentito davvero orgoglioso in quel momento. Ho detto si fin da subito con grande gioia, per un golfista italiano e specialmente per me è una cosa meravigliosa. Quando ho iniziato mai avrei pensato di arrivare fin qua”.