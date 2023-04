Sabatini: “Cuadrado era della Roma, l'allenatore non volle”

L'ex direttore sportivo giallorosso ha parlato dell'accordo che aveva con la famiglia Pozzo quando il colombiano era all'Udinese

05-04-2023 19:22

Juan Guillermo Cuadrado sarebbe potuto diventare un giocatore della Roma. A svelarlo è l’ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini, in un’intervista per Back to dhe Football Tv . All’epoca il colombiano giocava nell’Udinese: “Fummo molto vicini a prendere Cuadrado, per lui avevo un accordo con la famiglia Pozzo, era tutto delineato per chiudere l’operazione. Poi ci fu una non completa adesione del tecnico a questo acquisto e dovetti rinunciare”.

Cuadrado ieri è stato protagonista nel bene e nel male contro l’Inter. Prima ha segnato il gol del vantaggio della Juventus, poi dopo il fischio finale ha litigato con Handanovic ed è stato espulso.