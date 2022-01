23-01-2022 14:52

Il neo direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby del Maradona contro il Napoli: “Ci pensiamo all’impresa. La squadra è in difficoltà, ma non siamo vittime sacrificali e giocheremo la nostra partita”. Sul mercato: “Cerchiamo giovani e giocatori già affermati. Fare tutto quello che possiamo per tirarci fuori da questa situazione e sono fiducioso”.

