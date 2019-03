Sabatini si confessa: "Ho visto il paradiso quando ero in coma"

Il dirigente della Sampdoria Walter Sabatini in un’intervista a Il Secolo XIX ha raccontato la sua malattia e il momento peggiore della sua vita: “Il mio corpo da anni mi mandava segnali clamorosi. Quel sabato dovevo partire per la Cina, se fossi salito su quell’aereo sarei morto. Il venerdì notte tra cortisone in vena e ansiolitici mi avevano un po’ stabilizzato. Però l’ultimo ricordo che ho è uno scambio di messaggi con Osti. Poi sono sparito dalla vita. Ancora adesso di alcuni periodi non so quello che è successo o quello che i farmaci mi hanno fatto credere”.

I ringraziamenti alla Samp: “Quando il mio corpo ha deciso di ribellarsi e di andarsene un po’ fuori dalle balle, mai Ferrero mi ha fatto pesare le mie lunghe assenze da Genova. Un altro ringraziamento va poi all’altra Samp, la squadra. Quando mi risvegliavo, mi arrivavano notizie positive, di vittorie. Ai giocatori l’ho detto, devo loro molto. La vittoria di Bergamo, ad esempio, nel dormiveglia farmacologico mi ha rigenerato, mi ha costretto a svegliarmi”.

“Prendo 15 compresse al giorno, tranquillanti per il fumo perchè non c’è un solo minuto del giorno in cui non penso alla sigaretta. La mia vita era scandita dal fumo, ogni sigaretta fumata è stata per me una bellissima sigaretta. Vivere senza è una tragedia, ma ho un obbligo verso chi mi vuole bene. Mentre ero in coma penso di aver visto il paradiso. Sembrava un supermercato. Ora vorrei vedere il paradiso calcistico a maggio con la Samp”.

Sulle voci di un possibile addio di Ferrero: “Il mio futuro l’ho ben preciso. Se Ferrero un giorno mi comunicherà di aver ceduto la società, mi faccio immediatamente da parte. Perchè gli acquirenti devono avere il diritto di lavorare con i loro uomini. Lo farò con molto dispiacere, perchè la considero un’esperienza incompleta. Altrimenti vorrei rimanere. Sabato sarò al Ferraris”.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 15:50