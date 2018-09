Walter Sabatini in terapia intensiva

La Sampdoria e il mondo del calcio sono in apprensione per le condizioni di Walter Sabatini. Il responsabile dell’area tecnica del club blucerchiato, nonché ex direttore sportivo di Lazio e Roma, è stato ricoverato nella tarda mattinata di lunedì in terapia intensiva all’ospedale Sant’Eugenio di Roma a causa di una crisi respiratoria. Sabatini è stato sottoposto a controlli, le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento.

Il dirigente umbro lavora per la Sampdoria dallo scorso giugno, esperienza che è seguita alla fine del breve rapporto di lavoro con il gruppo Suning, per cui aveva svolto, tra il maggio 2017 e il marzo 2018, l’incarico di coordinatore dell'area tecnica per Inter e Jiangsu Suning.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 14:40