Sabatino: "Mi rivedo in Pippo Inzaghi"

Nel pomeriggio di mercoledì Daniela Sabatino ha parlato dal ritiro di Valenciennes: "In campo si vede che siamo un gruppo unito, che si rispetta e che lotta su ogni pallone. Stiamo bene tra di noi anche fuori dal campo".

"Abbiamo la consapevolezza che insieme possiamo andare lontano. Non giochiamo per soldi, ma solo perché amiamo veramente questo sport. Non vediamo l'ora di dimostrare che non siamo qui solo per partecipare, ma per imporre il nostro gioco. Affronteremo tre ottime squadre, ma anche noi potremo dire la nostra. Vogliamo dimostrare che anche le donne sanno giocare a calcio" ha detto l'attaccante del Milan.

Chiosa sul suo soprannome, 'Alta tensione': "Mi hanno ribattezzata così i tifosi del Brescia perché dicono che assomiglio un po' a Pippo Inzaghi. E' un mio idolo e in qualcosa mi rivedo in lui, ma c'è ancora tanto da lavorare".

SPORTAL.IT | 05-06-2019 17:39