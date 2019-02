Sacchetti prende tempo sugli 'innesti'

Al termine della gara persa in Lituania ha parlato il ct della Nazionale Romeo Sacchetti. "All’inizio del match eravamo un passo indietro su tutto, pagando sotto canestro ha detto -. Poi abbiamo avuto una reazione d’orgoglio nel terzo e nell’ultimo quarto ma non siamo mai riusciti ad avvicinarci veramente alla Lituania. Ora ci godiamo il pass per il Mondiale con la consapevolezza di aver fatto il nostro in queste qualificazioni. Ci aspettavamo la Croazia tra le prime tre e abbiamo trovato invece una buonissima Polonia. Un voto al percorso di qualificazione? Per me un 7. Da martedì ci sarà tempo fino ad agosto per fare ogni tipo di valutazione".

"Abbiamo provato a fare la nostra partita ma abbiamo subìto molto la loro fisicità sotto canestro. Si era messa male ma siamo riusciti a contenere lo svantaggio perché ci sarebbe dispiaciuto chiudere con uno scarto pesante. In questi due anni scarsi abbiamo fatto un buon percorso. Siamo soddisfatti" le frasi del capitano Pietro Aradori.

