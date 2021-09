Sacchi fa infuriare i tifosi del Napoli: Non è certo colpa nostra

E se il limite del Napoli fosse Napoli? Intesa come città, ambiente, tifosi umorali? E’ la domanda tra le righe che si pone Arrigo Sacchi. In un’intervista alla Gazzetta l’ex ct elogia il lavoro di Spalletti e la qualità della squadra ma attende una verifica sotto un aspetto non propriamente calcistico, bensì legato alle reazioni dei tifosi. Per Sacchi vincere a Napoli è molto più difficile rispetto a Milano o a Torino proprio per la situazione ambientale che può danneggiare il club.

Sacchi dubbioso sull’influenza negativa dell’ambiente napoletano

Dice Sacchi: “Non sono sorpreso del Napoli capolista, però aspetto prima di dare un giudizio definitivo. Intanto dico che Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha la possibilità di trasmettere una personalità forte al suo gruppo. Gli serve di trovare la continuità. E comunque non dimentichiamo che vincere a Napoli è molto più difficile che vincere a Milano o a Torino: è una questione di storia, di humus sociale. Ora c’è entusiasmo, ma che cosa succederà quando sorgerà qualche problema? Come reagirà il pubblico? Io non so rispondere. Però so che Spalletti, oltre ad allenare i giocatori, dovrà allenare anche l’ambiente”.

I tifosi napoletani offesi per le parole di Sacchi

Parole che non sono piaciute ai tifosi napoletani che si sfogano sui social: “questione di storia, di humus sociale ? Forse più di monte ingaggi con qualcuno pronto a ripianare debiti e sistema che aiuta a vincere chi vince ? Guarda caso negli ultimi 30 anni da quando il calcio è cambiato hanno vinto solo Juve, Inter e Milan !” o anche: “Ed io che pensavo che era una questione di soldi!”, oppure: “Ma fino a quando dobbiamo sorbirci i sermoni del presunto guru del calcio, l’onniscente Sacchi ?” e ancora: “Riesumiamo le mummie”.. Anche l’ex arbitro Luca Marelli stronca Sacchi: “Concetti che ritengo al limite dell’imbarazzo. Intervista allucinante.”.

SPORTEVAI | 25-09-2021 09:08