Napoli straripante, Spalletti primo da solo: travolta l'Udinese

Il Napoli resta l’unica squadra di Serie A a punteggio pieno: nel posticipo del lunedì, gli uomini di Luciano Spalletti sbancano Udine vincendo per 4-0, e si portano da soli al comando della classifica di Serie A, con 12 punti conquistati su 12 punti disponibili, a +2 su Inter e Milan.

I campani festeggiano alla Dacia Arena con le reti di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano: un risultato mai in discussione, una prova corale da sottolineare e un segnale chiaro a tutte le rivali per lo scudetto.

LA GARA

Dopo una partenza in equilibrio, il Napoli sblocca il risultato con il suo bomber Osimhen: il nigeriano corregge in rete da pochi passi il pallonetto di Insigne, che aveva tagliato fuori Silvestri. Gli azzurri prendono fiducia e continuano ad attaccare dopo il vantaggio, al 31′ Fabian Ruiz colpisce il palo alla destra del portiere dei friulani.

Al 35′ la rete del raddoppio: sugli sviluppi di una punizione di Insigne, Koulibaly fa da sponda a Rrahmani che davanti alla porta bianconera non sbaglia.

Napoli sul velluto anche nella ripresa, il tris è firmato Koulibaly su assist di Fabian Ruiz. Anguissa, dominante a centrocampo, sfiora la quarta rete con un colpo di testa respinto con una grande parata da Silvestri.

L’Udinese non riesce a reagire, anche Osimhen e Rrahmani si avvicinano al poker, che arriva all’84’ grazie a Lozano, servito da Mario Rui. Finisce 4-0: quest’anno gli azzurri, completi in tutti i reparti, possono davvero sognare in grande.

OMNISPORT | 20-09-2021 22:38