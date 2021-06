Sacchi: "Sarri migliora i giocatori attraverso il gioco"

Adesso che c’è anche l’ufficialità, si può dire che la Serie A ritrova un abile e capace condottiero. Maurizio Sarri infatti, prende il posto di Simone Inzaghi sulla pachina della Lazio dopo quindici giorni di trattative.

Questa è la risposta della dirigenza biancoceleste a quella giallorossa dopo l’ingaggio di Josè Mourinho.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si augura del ritorno di Sarri in Serie A per un motivo.

Perché Sarri le piace tanto?

“Perché fa giocare bene le sue squadre. Perché sa migliorare i calciatori che ha a disposizione, e lo fa attraverso il gioco. Perché ovunque i tifosi gli hanno riconosciuto che le sue squadre trasmettono emozioni positive. Non posso dimenticare lo striscione steso dai tifosi del Napoli in curva: ringraziavano Sarri per le emozioni che aveva saputo dare, pur non avendo vinto nulla. Il risultato non è tutto, ciò che conta è la bellezza. E Sarri, credetemi, sa come rendere bella una squadra”.

Con Sarri si alza anche il livello della Serie A?

“Io dico di sì, perché gli allenatori devono essere dei maestri, degli strateghi, e non soltanto dei tattici. Sarri è uno che insegna il calcio, i suoi ragazzi non hanno che da seguirlo e vedrete che otterranno grandi soddisfazioni. Certo, un po’ di tempo, all’inizio, bisogna concederglielo perché i castelli non si costruiscono dall’oggi al domani”.

OMNISPORT | 09-06-2021 14:34