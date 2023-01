Sagan, il clamoroso annuncio: “A fine anno smetto con il ciclismo su strada”

27-01-2023 08:48

Questo sarà l’ultimo anno di attività, nel ciclismo su strada, per lo slovacco Peter Sagan. È stato lo stesso campione ad annunciarlo nel giorno in cui ha compiuto 33 anni. Dall’anno prossimo si dedicherà esclusivamente alla Mtb con un obiettivo nel mirino: le Olimpiadi di Parigi 2024. Prima di allora, però, ci sono vittorie da cercare come la Milano-Sanremo, qualche altra classica o tappa al Tour de France. Chiuderà con i Mondiali di Glasgow, ad agosto.

Questo l’annuncio di Sagan: “Ciao ragazzi. Lo sapete, sono Peter Sagan, e devo fare un annuncio molto importante. Sono qui alla Vuelta a San Juan e oggi è il mio compleanno, 33 anni. E voglio annunciare che questo sarà il mio ultimo anno nel “ciclismo World Tour”.