Saint-Maximin e la passione per orecchini e abiti firmati, Shelvey: "Multato tutti i giorni dal Newcastle"

AllanSaint-Maximin non sa rinunciare a gioielli, accessori e capi firmati. Il calciatore del Newcastle, esploso con la maglia del Nizza e passato due estati fa ai ‘Magpies’, è protagonista dentro e fuori il terreno di gioco.

Il compagno di squadra, Jonjo Shelvey, ha svelato alcuni retroscena molto particolari sul calciatore francese classe 1997 durante un’intervista rilasciata al podcast ‘The Beautiful Game’.

Un vero e proprio talento in campo, apprezzato da Shelvey e dai compagni per le sue grandi qualità, che gli permettono di fare la differenza:

“È velocissimo e non sai mai cosa può combinare col pallone, ha un talento davvero raro. Ed è anche migliorato motlo dal punto di vista difensivo rispetto a quando è arrivato, perchè all’epoca lui non voleva mai rientrare e dare una mano. Ma il mister lo ha convinto a farlo. E questo non può far altro che migliorarlo. Mi ricordo il colpo di testa con cui ha segnato con lo Sheffield United: quella è roba da calciatori come Cristiano Ronaldo! Ma lui non lo vedi mica mai in palestra o a fare qualcosa del genere. È semplicemente uno di quei calciatori che ha un ritmo elettrico e io non posso che parlare bene di lui”.