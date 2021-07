Sainz: "Contento del nuovo format"

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha parlato alla vigilia della tre giorni di Silverstone: “Sarà una gara tosta, saranno giorni intensi per capire come funzionerà l’auto su questa pista e la strategia da mettere in atto. Sono contento del format, perché quando hai 22-23 gare l’anno rischia di diventare tutto più monotono. Da un punto di vista interno, da pilota posso dire che per quanto riguarda la gara non cambierà molto”.

Sulla Sprint Race: “L’obiettivo sarà guadagnare qualche posizione ma la gara rimane domenica, quindi non dobbiamo commettere errori. Qui è un po’ come in Francia, soffriamo il consumo delle gomme all’anteriore, quindi ci aspetta una gara impegnativa“.

OMNISPORT | 15-07-2021 20:40