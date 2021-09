Sainz: "Spero di superare Norris"

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha commentato soddisfatto il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Russia: “Sarà divertente, spero di riuscire a passare Lando alla partenza o, in caso contrario, almeno di ottenere una buona scia, perché partire dalla seconda posizione qui, sul lato sporco della pista, è davvero penalizzante”.

“È stata fin dall’inizio una qualifica molto difficile, ma subito dopo la Q2 ho potuto vedere che c’era la possibilità di sfruttare le gomme da asciutto. Abbiamo fatto un’ottima strategia, rientrando ai box a due giri dalla fine e mettendo la slick in temperatura, per poi tirare fuori un giro abbastanza veloce. Purtroppo sono stato uno dei primi a tagliare il traguardo, il che non mi ha permesso di sfruttare al meglio le condizioni della pista. Ma è stato comunque un buon giro al limite”.

OMNISPORT | 25-09-2021 18:36