Sainz: “Voglio il Mondiale con la Ferrari”

16-01-2022 16:44

Carlos Sainz sogna al volante della Ferrari. Lo fa attraverso i media spagnoli. Ha fiducia il pilota, tanto da dire: “Voglio vincere il Mondiale di Formula Uno con la Ferrari”. Forse un azzardo già nel 2022, ma Sainz guarda avanti ed è soddisfatto dopo la prima stagione al volante della Rossa. E poi sognare non costa nulla.

“Per me è un sogno guidare per la Ferrari, ovvero la scuderia più iconica e ricca di tradizione all’interno dello schieramento di partenza. Per quanto riguarda il 2022 voglio farmi trovare pronto. Intendo sfruttare qualunque occasione mi capiterà tra le mani per inseguire il mondiale. Ho sfruttato la stagione 2021 per migliorarmi e creare il giusto rapporto con la squadra, ma adesso sono pronto a dare il massimo. Non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il prossimo campionato. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare”.

OMNISPORT