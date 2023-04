Saka: “Arteta mi ha insegnato molto”

L’esterno dell’Arsenal sul sito ufficiale dei Gunners: “Eravamo davvero delusi perché tutti volevamo vincere, non ho mai vinto ad Anfield e pensavo fosse l'occasione migliore per farlo”

12-04-2023 22:17

Bukayo Saka, tramite il sito ufficiale dell’Arsenal, ha parlato nuovamente riguardo il pari – ad Anfield – contro il Liverpool. Le parole del giocatore dei Gunners: “Eravamo davvero delusi perché tutti volevamo vincere. Non vi dirò di essere soddisfatto del pari. Volevo i 3 punti, c’è un po’ di frustrazione, anche perché non ci ho mai vinto ad Anfield e pensavo fosse l’occasione migliore per farlo. Non ci siamo riusciti ed è un peccato”.

Prosegue commentando la possibilità di vincere la Premier: “Noi vogliamo farlo davvero. Sappiamo che tutto è nelle nostre mani e dobbiamo solo andare avanti partita dopo partita. Se vinciamo queste ultime 8 partite e otteniamo dei buoni risultati, il titolo può essere nostro, quindi dobbiamo solo rimanere concentrati. È una stagione lunga e dobbiamo essere costanti fino in fondo, quindi è quello che cercheremo di fare. Non direi che la sfida al Manchester City è la finale, ma forse la semifinale perché è di enorme importanza dato che tutte e due combattiamo per vincere”.

In chiusura un parte sul tecnico dell’Arsenal: “Arteta mi ha insegnato molto e devo ringraziarlo per come sto crescendo, molto è dovuto a lui. Ho cercato di essere pronto in ogni momento”.