Salernitana, arriva un bomber per la A: ufficiale Bonazzoli

Arriva in granata un attaccante con cui affrontare la Serie A e la lotta per salvarsi nel massimo campionato italiano. La Salernitana annuncia infatti l’arrivo di Federico Bonazzoli in prestito dalla Sampdoria.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’attaccante classe ’97 Federico Bonazzoli”, si legge nel breve annuncio emesso dalla società campana.

Bonazzoli, bresciano di Manerbio, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Inter. Con i nerazzurri debuttò nel 2013 in Coppa Italia e poi il 2014 in Serie A ai tempi della gestione Mazzarri. Ha poi vestito le maglie di Sampdoria, Spal e Torino (per cui ha giocato nella passata stagione) in A, Lanciano, Brescia e Padova in B.

OMNISPORT | 03-08-2021 20:28