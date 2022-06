Salernitana, De Sanctis nuovo direttore sportivo

09-06-2022 21:05

Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo della Salernitana. L’intesa è stata ufficializzata dalla società campana in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e a un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio”. Dopo l’improvviso divorzio da Walter Sabatini, il presidente Iervolino ha pensato anche a Riccardo Bigon, ma con l’ex ds di Napoli e Bologna non è stata raggiunta l’intesa, così, al termine di una trattativa lampo, il sodalizio granata ha chiuso con l’ex portiere di Juventus, Udinese, Napoli e Roma.