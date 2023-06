Salernitana, De Sanctis: "Ochoa rinnova, vogliamo riscattare Dia"

Il direttore sportivo dei campani: "E' stato fatto un esercizio di corteggiamento enorme"

09-06-2023 17:48

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato di mercato in vista della prossima stagione: “E’ stato fatto un esercizio di corteggiamento enorme, ma il calciatore lo meritava. Siamo convinti di riscattare Dia, c’è stato questo piccolo problema fisico di cui abbiamo parlato nei comunicati ufficiali”.

“Al 100% sarà a disposizione il 9 luglio in ritiro, quando ricominceremo la nuova stagione. Nel giro di sei mesi siamo passati dal mantenimento della dignità sportiva alla voglia di essere ambiziosi, entro il 30 giugno saremo tra le poche ad investire per l’acquisizione di cartellini, non occorrono plusvalenze per salvare il bilancio”.