Salernitana, Fimmanò: “Nessun problema economico, non siamo la Samp”

04-11-2022 11:32

Francesco Fimmanò, avvocato e collaboratore del patron Iervolino, non ha peli sulla lingua ed in un’intervista rilasciata a tuttosalernitana.it ha detto la sua: “Questa società non ha alcun problema di natura economica, con tutto il rispetto non siamo né la Sampdoria né il Lecce, e lo dimostrano le nostre operazioni: Ederson, ad esempio, è stato preso a 6 ed è andato via, per sua scelta, a 20. Ai tifosi in estate avevo detto di star tranquilli, ed oggi della squadra titolare chi sostituirebbero? Addirittura abbiamo come prime scelte Piatek, Maggiore e Bohinen”. “Qualcuno pensa che il grande colpo sia trattenere Dia, per noi invece è la normalità, lo ribadisco Iervolino non è un pazzo e qui c’è un ambiente in cui si lavora bene”.