Salernitana, Iervolino: “Vorremmo proseguire con Sousa”

Il presidente dei campani parla anche di Candreva e Ochoa: “Il primo è un campionissimo, il secondo mi ha reso felice”

16-05-2023 09:21

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a Dazn ha tracciato il futuro della squadra: “Sousa?Vogliamo andare avanti con lui e penso di poter parlare anche per il mister. La situazione non era semplicissima ma è un leader straordinario e ha dato subito una frustata ai calciatori, capendo come poter tirare fuori il meglio da tutti loro. Vorremmo proseguire con lui”.

Candreva e Ochoa hanno contribuito in maniera determinante alla salvezza: “Devo dire che Candreva è un campionissimo e lo sapevamo, ha giocato più di 10 campionati in Serie A e ci aspettavamo questo da lui. Non conoscevo invece benissimo Ochoa e vederlo a Salerno così mi ha reso felice”.