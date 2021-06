Salernitana, il ds Fabiani rassicura: "Lotito ha venduto il club"

Mentre gli appassionati di calcio ed in particolare i tifosi della Salernitana hanno dovuto iniziare a familiarizzare con i termini “trust” e “trustee”, sembrano diradarsi le nubi attorno al futuro del club granata neopromosso in Serie A, alle prese con una delicata e ancora misteriosa trattativa per il passaggio di proprietà, fondamentale per l’iscrizione al massimo campionato per rispettare il divieto alla multiproprietà.

A rassicurare i tifosi ha pensato il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ai microfoni del Tgr Campania ha dato per concluso il passaggio di proprietà:

“È tutto in regola, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto e come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo al ‘trust’, ovvero Salernitana 2021 del generale Marchetti”.

“Il trust è in vigore dal 1985 – ha aggiunto Fabiani – ed è stato già utilizzato per il risanamento o altro. Aspettiamo fiduciosi il responso della Figc, ma nel contempo rassicuriamo i tifosi: è andato tutto secondo le regole, per salvaguardare il patrimonio sportivo e una serie A conquistata sul campo fino all’ultima goccia di sudore. La società ha completato la documentazione per cedere entro 6 mesi la proprietà tra i detentori del trust e nuovi acquirenti interessati ad un club di Serie A”.

OMNISPORT | 28-06-2021 19:04