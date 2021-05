Salernitana in A, la gioia di Castori e Lotito

La Salernitana festeggia la terza promozione in A della propria storia, la prima dalla stagione 1998-’99, ultima annata dei granata nel massimo campionato.

Decisivo il 3-0 di Pescara nell’ultima giornata che ha permesso alla squadra di Fabrizio Castori di mantenere il secondo posto alle spalle dell’Empoli davanti a Monza e Lecce.

Queste le parole del tecnico marchigiano, appena tornato in panchina dopo la positività al Coronavirus, ai microfoni di ‘Dazn’ al termine della gara dell'”Adriatico-Cornacchia”:

“Un campionato non si vince se non c’è sinergia tra la società, lo staff tecnico e la squadra – ha detto Castori, alla seconda promozione in A della carriera dopo quella con il Carpi del 2016 – Segreti? Nessuno, forse la continuità di rendimento. Abbiamo costruito un gruppo solido. Conquistare la Serie A è una soddisfazione immensa. Dovevamo fare qualcosa di importante”.

“Dopo le sconfitte con Monza, Pordenone ed Empoli ho capito che qualcosa andava cambiato. E così abbiamo fatto, infatti poi abbiamo disputato un girone di ritorno straordinario. Tutte le vittorie sono belle, perché non è mai facile raggiungerle. Il rapporto che ho creato con la squadra mi ha dato la forza giusta per continuare a mettere in atto le mie idee. Ora possiamo gioire tutti. Per me è la decima promozione in carriera, non vedo l’ora che inizi il campionato di Serie A”.

Più stringato il commento del co-proprietario Claudio Lotito, reso all’agenzia Adnkronos: “Grande soddisfazione, ho mantenuto gli impegni che avevo assunto”.

OMNISPORT | 10-05-2021 18:07