27-07-2022

Fantacalcio? Forse, ma per ora un tentativo c’è stato. La Salernitana non si accontenta di un mercato da formazione che si deve salvare e basta, ma l’obiettivo è fare qualcosa in più della passata stagione. L’entusiasmo all’Arechi dopo la salvezza incredibile dello scorso anno è altissimo e portare in granata un colpaccio clamoroso, un po’ ai livelli di quello di Ribery la passata stagione, potrebbe dare ulteriore carica alla formazione di Davide Nicola.

Ecco che l’accostamento di Dries Mertens alla Salernitana è più di una suggestione di mezza estate. Dopo l’ufficialità sul suo addio al Napoli l’attaccante belga è a caccia di una nuova destinazione che lo possa stimolare e convincere economicamente. Il rifiuto da parte del miglior marcatore della storia partenopea di 2,4 milioni di euro è cosa nota, ma la Salernitana e il presidente Iervolino sono disposti ad offrire a Mertens 3 milioni di euro netti per una stagione, con opzione di rinnovo per la seconda. L’offerta non è stata formalizzata e sull’attaccante c’è anche l’interesse di Lazio e Inter, destinazioni gradite maggiormente così come un ritorno in patria. La palla ora spetta a Mertens, che in Campania può rimanerci, cambiando ovviamente città.

