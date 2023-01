Salernitana, Nicola: "Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando"

Il tecnico dei campani dopo la vittoria sul Lecce: "Mi è piaciuta molto la partita e anche lo spirito dei ragazzi".

27-01-2023 23:30

Dopo il trionfo della sua Salernitana contro il Lecce, Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico, avevamo bisogno di ritrovare una certa compattezza. Mi è piaciuta molto la partita e anche lo spirito dei ragazzi. Dobbiamo proseguire su questo cammino”.

“Credo nella squadra che alleno – continua Nicola -. Stasera era importante, non ci nascondiamo quando dobbiamo incontrare squadre del nostro livello. Dia? Ha fatto una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista. Non possiamo più permetterci di fare partite in cui non mettiamo il sacrificio come qualità”.