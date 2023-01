08-01-2023 16:55

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha così analizzato il pareggio con il Torino: “Nel primo tempo non eravamo aggressivi e abbiamo patito anche sui calci piazzati. Dovevamo controllare il Torino che fisicamente era superiore a noi. Nel secondo tempo pressavamo con i tempi giusti. Abbiamo 18 punti e non ci accontentiamo ma in questo momento pensiamo anche ad adattamenti diversi della squadra. Loro sono andati meglio nei primi 45 minuti, noi siamo andati berne nel secondo. Sono contento di Nicolussi Caviglia, ora continuiamo a lavorare e ascoltiamo tanto i nostri tifosi. Quello che mi interessa è che abbiamo preso un punto importante”.

Ochoa è stato fondamentale con le sue parate: “Abbiamo preso un portiere che ha uno status e una personalità molto importante. Non ha fatto 5 Mondiali per caso, abbiamo bisogno della sua personalità, ci sta dando una grande mano. Oggi è stato decisivo anche Vilhena. Quando riusciremo a far rimanere inoperoso Ochoa vorrà dire che siamo migliorati in fase difensiva. Manteniano la positività, le partite sono poi la verifica di ciò che facciamo in settimana, ho visto dei miglioramenti rispetto alla partita contro il Milan”.