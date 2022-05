Salernitana, Nicola: "Piazza meravigliosa, felice per la salvezza"

22-05-2022 23:50

Nonostante la batosta per 4-0 contro l’Udinese, la Salernitana di Davide Nicola riesce a salvarsi e a rimanere in Serie A grazie a una grandissima ultima parte di stagione. La Salernitana ha ottenuto la salvezza per la prima volta in una stagione di Serie A, dopo essere retrocessi sia nel 1947/48 che nel 1998/99.

Queste le parole di Nicola:

“Abbiamo giocato una gara complicata. Sono felicissimo di essermi salvato in questa città stupenda. Dico grazie a tutti dal presidente, al direttore, i miei ragazzi e questi tifosi straordinari. Questa salvezza è la sintesi di quello che vuol dire diventare gruppo in poco tempo. Per quanto fatto vedere l’abbiamo meritata. Ci ho sempre creduto. So che toccherà anche a me pagare dazio, ma in queste 15 partite se non avessimo avuto questa spinta non ce l’avremmo mai fatta”.

OMNISPORT