Il tecnico granata: "Sono contento della rosa, contro la Juventus chiedo compattezza e spirito di coesione".

06-02-2023 17:25

Dopo il colpaccio di Via del Mare che ha smorzato qualche polemica ambientale, l’Arechi è pronto a ribollire di passione nel posticipo contro Madama e Davide Nicola delinea le prospettiva della sfida: “Allegri parla di scontro salvezza, per la penalizzazione ci può stare, ma la Juventus ha vinto otto partite di fila senza subire reti. Sarà una sfida interessante, bella da vivere: chiedo ai ragazzi di dimostrare la compattezza e lo spirito di coesione di una settimana addietro; possiamo mettere in difficoltà la Juventus, ma l’obiettivo sarà dare il massimo e vedere alla fine che risultato ne verrà fuori. Non so che tattica adotteranno, sono una squadra che fa dell’essere camaleontica un pregio: lavorano sugli spazi, dovremo capire la strategia adottata da idee e principi di gioco che ci troveremo di fronte. La Salernitana ha bei margini di miglioramento, lavoreremo sui dettagli e sulla conoscenza reciproca ogni giorno. La partita contro la Juventus non si prepara da sola, ma con il lavoro”.

Ci sono osservazioni sui singoli e sul calciomercato: “Verdi sarebbe stato un rinforzo utile, peccato: la rosa è all’altezza, ci possiamo finalmente concentrare sul campo; sono soddisfatto di chi è arrivato, Troost Ekong lo conoscevo bene, ha le caratteristiche che volevamo per la difesa, Crnjgoi era stato vicino alla Salernitana in estate; Radovanovic è fuori lista, ma rispetto chi si è impegnato per la Salernitana, specie sul piano umano come lui; Bronn è un centrale che si sa adattare esterno, Lovato ha fatto bene come cambio le ultime due partite, valuterò Bradaric, che è diffidato”.

Salernitana-Juventus sarà la sera di Andrea Fortunato: “Sarà emozionante ricordarlo, eravamo compagni al Genoa, poi vestì la maglia bianconera. Era una bella persona, da parte mia ci sarà un pensiero molto dolce”.