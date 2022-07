12-07-2022 12:00

Salernitana concentrata sul rafforzare il proprio centrocampo in vista della seconda stagione consecutiva in Serie A. I campani hanno diversi nomi sul piatto, ma quello che al momento è più vicino all’approdo in granata è Domen Crnigoj, centrocampista classe 1995 in forza al Venezia. Dopo due stagioni tra i lagunari, una in Serie B e una in massima serie, lo sloveno potrebbe rimanere in A, cambiando casacca.

Accelerata notturna da parte della Salernitana, che sembrerebbe aver sorpassato la concorrenza degli inglesi del Nottingham Forest: granata disposti a pagare la clausola che libererebbe Crnigoj. A quel punto cambierebbero gli obiettivi dei campani, che potrebbero rinunciare al centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby e al trequartista del Sassuolo Filip Djuricic, che non convince per i tanti problemi fisici avuti negli ultimi mesi. Proseguono le trattative, con l’obiettivo numero uno che diventa il centrocampista del Venezia, che potrebbe cambiare casacca a breve.

