Salernitana, parla capitan Candreva: "Restare compatti per non finire risucchiati"

L'ex Sampdoria, Inter e Lazio, intervistato dal Corriere dello Sport, chiama a raccolta tutto l'ambiente granata

23-02-2023 13:18

In casa Salernitana, parla Antonio Candreva. Il capitano dei ranato ha chiamato tutto l’ambiente a raccolta alla ricerca di una compattezza perduta e che ha potat all’esonero di Davide Nicola, che in panchina è stato sostituito con mister Paulo Sousa. Queste le parole dell’ex Sampdoria, Inter e Lazio al Corriere dello Sport:

“Non è un momento facile: c’è stato il cambio in panchina e gli ultimi risultati non sono stati positivi. Ma dobbiamo cambiare rotta per non finire nelle sabbie mobili. Abbiamo bisogno di entusiasmo, tranquillità e lavoro. Dobbiamo assimilare ciò che ci chiede il nuovo mister, ma dobbiamo anche essere un blocco unico, essere coesi: noi e i tifosi. Tutti noi vogliamo restare in questa categoria, tutti ce la meritiamo. E se la merita la gente. Non tutte le squadre in A hanno questo seguito così appassionato”.