Salernitana: piace Pirlo per la panchina

Anche se Paulo Sousa non dovesse andare al Napoli, Iervolino e De Sanctis potrebbero puntare sull'ex Juventus

13-06-2023 09:12

C’è aria di separazione tra la Salernitana e Paulo Sousa. Non per i risultati sportivi, naturalmente, ma per il comportamento che l’allenatore portoghese sta tenendo in questi giorni, da quando il Napoli ha cercato di sedurlo per affidargli il ruolo di successore di Luciano Spalletti. Anche se Aurelio De Laurentiis alla fine non dovesse puntare su Sousa, dunque, la Salernitana potrebbe decidere di affidarsi a un altro tecnico. A De Sanctis e Iervolino intriga l’idea Andrea Pirlo, reduce dall’esperienza in Turchia e che in Serie A ha già guidato la Juventus, portandola a vincere la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.