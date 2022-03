Salernitana, Sabatini: "Impatto devastante di Nicola"

01-03-2022 19:11

Il Direttore Sportivo della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Telecolore per parlare dell’attuale momento dei campani in seguito all’arrivo di Davide Nicola. Queste le sue parole, piene di soddisfazione per la svolta caratteriale della squadra:

“Credo nel sistema, sono convinto che il calcio andrà avanti per la retta via pur sapendo che, a volte, viene smarrita e disattesa. Sono molto fiducioso, quei sei punti sono di vitale importanza. Quanto agli arbitraggi, non voglio dire troppe cose perché voglio bene al Bologna. Ma il rigore è sacrosanto, così come c’era quello contro lo Spezia […] Nicola ha avuto un impatto devastante, è veramente un fenomeno e lo ringrazio. Il suo sguardo dice tutto, è ossessionato positivamente dall’idea della vittoria a tutti i costi e crede fortemente nella salvezza. Ho detto ai ragazzi che bisogna incarnare il suo spirito, solo in questo modo potremmo tentare addirittura il blitz a Milano. Sono un sognatore, un visionario, pur stando con i piedi per terra. Ma credo ciecamente nella salvezza”.

OMNISPORT