Salernitana, Semplici in lizza ma occhio al colpo di scena: può tornare Nicola

18-01-2023 09:22

“Tutto può accadere”. Con queste tre parole il numero uno della Salernitana liquida la stampa che continua insistentemente a chiedergli chi sarà il prossimo allenatore.

I contatti con Beppe Iachini, Roberto D’Aversa e Leonardo Semplici ci sono stati, e soprattutto quest’ultimo sembra essere l’ipotesi più accreditata: il toscano accetterebbe un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo sia sulla base del traguardo salvezza, sia sulla base dei punti conquistati. Due condizioni non da poco che hanno visto le trattative fino ad oggi imbastite rimanere in stallo e non pronte ad un decollo immediato come si pensava in origine.

Ma l’indiscrezione clamorosa è quella che porterebbe ad un dietrofront, ovvero a richiamare il tecnico appena esonerato Davide Nicola.

Sempre Iervolino ha parlato apertamente con alcuni giocatori i quali sarebbero propensi a tenersi stretti l’allenatore arrivato lo scorso anno, ecco che allora è scattata la pausa di riflessione: Nicola o Semplici? Forse nelle prossime ore arriverà la svolta decisiva.