Salernitana, Vincenzo de Luca: "Ristruttrureremo l'Arechi"

17-09-2022 11:03

Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno nel corso della quale ha indicato di un possibile rinnovamento dello Stadio di Salerno, l’Arechi: “Stiamo valutando l’ipotesi, così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri della Champions, di una ristrutturazione completa anche per l’Arechi di Salerno. Pensiamo a un investimento analogo al Maradona: copertura, ristrutturazione generale e così via”. Un lavoro importante che vedrebbe l’impianto della città campana innalzarsi i criteri UEFA. Una volta effettuata la ristrutturazione, anche l’Arechi potrà ospitare sfide di competizioni internazionali, come le coppe europee e le partite delle selezioni nazionali.