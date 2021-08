Salto in lungo, oro al greco Tentoglou. Randazzo è sesto

Spettacolo nella finale del salto in lungo, la prima della decima giornata di gare a Tokyo 2020. La medaglia d’oro è andata al greco Miltiadis Tentoglou, che ha piazzato la misura giusta proprio all’ultimo salto, pareggiando l’8.41 del cubano cubano Juan Miguel Echevarría, a lungo in testa e favorito della vigilia.

Decisiva per l’assegnazione del primo posto la seconda miglior misura ottenuta nei sei salti: 8.11 Tentoglou, 8.09 per Echevarría, condizionato anche da un problema muscolare che gli ha impedito di effettuare l’ultimo tentativo. Medaglia di bronzo per l’altro cubano, Maykel Masso, con 8.21, che fa meglio di tre centimetri dello spagnolo Eusebio Caceres, al quale per il podio non basta il personale.

Qualche rimpianto per Filippo Randazzo, che ha chiuso al sesto posto: quattro nulli per il siciliano, che ha ottenuto il 7.99 al secondo salto. Giù dal podio anche il padrone di casa Yuki Hashioka, sesto con 8.10, lo statunitense JuVaughn Harrison, quinto dopo il settimo posto nella finale dell’alto vinta da Gianmarco Tamberi,

“Non è stata la finale che volevo: avrei voluto giocarmela, perché credevo alla possibilità di arrivare più vicino alle medaglie” il commento di Randazzo a fine gara.

OMNISPORT | 02-08-2021 04:58