Samp, Stankovic: "Difficile gestire questa situazione"

Il tecnico dei blucerchiati: "Non ci sono parole per spiegare quello che stiamo passando".

03-05-2023 21:27

Il tecnico dei blucerchiati ha parlato dopo la sconfitta contro il Torino in casa: “Difficile parlare di calcio con il momento che stiamo vivendo. Mi sono commosso anche io prima della partita, perché non ci sono parole per spiegare quello che stiamo passando. Se posso proteggere i miei ragazzi lo farò, ma oggi l’hanno fatto anche i tifosi”.

“Se parliamo di calcio, nel primo tempo siamo stati deboli sui contrasti e sulle seconde palle. Meglio nel secondo. Purtroppo, non sono così esperto da poter gestire tutto questo che ci sta succedendo. Ho voluto solo dare il 100%, diventa tutto molto più difficile così”.

L’esultanza di Pellegri per il secondo gol: “Poteva evitare di mettere sale sulla ferita aperta. Hai fatto gol, basta… Complimenti a Juric che si è scusato anche per lui, ci conosciamo da tanto tempo, così come anche gli altri dirigenti del Torino. Spero per lui che crescendo si possa rendere conto”.