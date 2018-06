Ai dettagli per il passaggio di Torreira all'Arsenal, la Sampdoria sta per perfezionare anche l'addio di Alvarez. Dopo essere stato messo sul mercato già lo scorso gennaio, il trequartista argentino è ora ad un passo da volare in Messico.

Accordo con l'Atlas, secondo Sky Sport, sulla base di circa 500 mila euro. Classe 1988, Alvarez aveva un contratto garantito con la Sampdoria fino al giugno del 2019. Con i doriani, ha giocato 51 gare, con quattro reti.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 09:25