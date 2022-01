Sampdoria: accordo con il Milan per Gabbia, ma...

11-01-2022 17:35

Sampdoria e Milan sono già d’accordo: il difensore classe 1999 Matteo Gabbia si trasferirà in blucerchiato a titolo temporaneo; qui potrà trovare maggiore continuità di impiego. Perché il trasferimento si concretizzi, però, c’è un ‘ma’: ossia, il Milan deve trovare il rinforzo in difesa. Ecco perché la Sampdoria continua a guardarsi in giro: nelle ultime ore la Roma avrebbe offerto ai genovesi l’argentino Fazio. Al momento, questa sarebbe la seconda scelta per il diesse Faggiano che vuole regalare a D’Aversa ciò che chiede e nel minore tempo possibile.

Faggiano aveva già cercato in passato il giovane difensore del Milan che, finora, si comportato piuttosto bene. Per ora, Stefano Pioli potrà contare ancora su di lui, in attesa che si sblocchi la situazione di mercato. Potrebbero volerci anche diverse settimane.

