Sampdoria, Colley a un passo da Besiktas

Accordo raggiunto dal centrale difensivo gambiano col club turco

08-02-2023 11:18

Non c’è solo Nicolò Zaniolo in uscita dalla nostra Serie A con destinazione Istanbul e la Turchia. Se il trequartista della Roma sta infatti per essere ufficializzato dal Galatasaray, il centrale difensivo della Sampdoria Omar Colley, invece, ha in tasca un nuovo contratto col Besiktas.

Il gambiano, in blucerchiato dal 2018, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, passerà ai bianconeri di Istanbul per una cifra pari a 2,5 milioni di euro. Questo il costo del cartellino del classe 1992 ex Genk. Una trattativa, quella col Besiktas, che sembrava essersi raffreddata ma che, proprio in queste ultime ore, ha assunto invece contorni definitivi. La finestra invernale di calciomercato in Turchia, lo ricordiamo, scadrà proprio oggi.