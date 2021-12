Sampdoria, D'Aversa: "Col Venezia gara delicata"

18-12-2021 18:52

In vista del match contro il Venezia, il tecnico della Sampdoria D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa: “E’ una gara importante e delicata. Affrontiamo una squadra che gioca in maniera aperta contro chiunque, dobbiamo affrontare questa partita con il massimo rispetto dell’avversario per dare seguito a prestazioni e risultati delle altre due partite”.

D’Aversa ha fatto il punto sugli infortunati: “Verre sta bene. Oggi non si è allenato per precauzione e per dargli un po’ di riposo. Per lui era più importante il recupero che l’allenamento. Per il resto i ragazzi sono disponibili tranne Damsgaard, Torregrossa e Ronaldo Vieira”.

OMNISPORT